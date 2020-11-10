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غموض حول مستقبل راموس مع ريال مدريد

Time منذ ساعة
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غموض حول مستقبل راموس مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
أكد تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني يتجاهل ملف تجديد عقده مدافع الفريق سيرجيو راموس؛ حيث أن فلورتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لم يفتح ملف التجديد حتى الجمعة الماضية.

وأوضح التقرير، أن إدارة ريال مدريد لا زالت تصر على العرض القديم الذي قدمته لـ سيرجيو راموس، وهو التجديد لمدة موسم وحيد فقط، فيما يرغب سيرجيو راموس، في تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة موسمين على الأقل.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء القادم، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

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أحدث التعليقات

ابوزياد
سيتم دفع المبلغ قبل 30 يرم وهم مايشوفون الطريق . صحيح إن فريقهم ابو خرقه وقصاصات بس وراهم داعم يغرف من بحر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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