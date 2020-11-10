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دارة الملك عبدالعزيز تحذر من استخدام محتوى التاريخ الشفوي لديها ونشره بدون موافقتها

Time منذ 17 دقيقة
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دارة الملك عبدالعزيز تحذر من استخدام محتوى التاريخ الشفوي لديها ونشره بدون موافقتها

الرياض (صدى):
نبهت دارة الملك عبد العزيز من قيام البعض باستخدام اسم الدارة ومركز التاريخ الشفوي لديها في بعض أعمالهم الميدانية وتقديم أنفسهم كباحثين معتمدين من قبل الدارة، والقيام بإجراء اللقاءات الشفوية بالصوت والصورة، ونشرها عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بدون موافقة أو تنسيق مع الدارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لدارة الملك عبد العزيز سلطان بن حمد العويرضي، أن ذلك العمل يعد مخالفة نظامية تستلزم العقوبات القانونية، وستستخدم الدارة حقها في مقاضاة كل من يستغل اسمها بشكل غير نظامي، وأن من يثبت لديها قيامه بذلك فسيتم الرفع بشأنه للجهات النظامية المختصة.

وأهاب بالأشخاص الذين يتم التواصل معهم لتوثيق رواياتهم الشفوية باسم الدارة أن يعملوا على التحقق من الدارة عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الفاتح -- شكلك انسان طيب والطيب مايختار الا طيب -- خلك من فريق ابو خرقه وعش حياتك بالطيب --- بس يالفاتح العزيز -- الاملاء عندك دمار يبيلك تعيد الابتدائية كلها وخل الدروس كلها املاء
تركي ابن حميد
الله يرحمه وجميع اموات المسلمين....
قروم
مطرود اسيا اسكت لاتتكلم في النصر يامطرود اسيا ................ مطرود اسيا
مطر الاسود
جميع الهيئات المعنية بالانتخابات هي ادارات رسمية خاضعة للنظام وفقا لاجراءات خاصة يشرف عليها ممثلين عن جميع الولايات وادعاء هذا المعتوه بان الانتخابات مزورة هو طعن بالنظام باسره ثم كيف عرف هو وانصاره بوجود اوراق اقتراع لاشخاص ماتو منذ مدة طويلة الا اذا كان هو واجهزته من يعبث بتلك الصناديق وقد حصل في الانتخابات السابقة ان السيدة كلينتون تفوقت عليه في عدد الاصوات وبفارق كبير ولكن الالكترو فوت عمل لصالحه وفاز هو ولم نراها اقامت الدنيا ولم تقعدها كما يفعل هو يبدو ان هذه العينة من البشر لن تتوقف عن التهريج حتى تقوم الجهات المعنية بالقائه مع متعلقاته الشخصية في الشارع على الاقل خلي العالم يرتاح من رؤية رقعة وجهك وطلتك البهية
تركي ابن حميد
الحشيش وما ادراك ومالحشيش.......

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