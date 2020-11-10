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وفاة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

Time منذ 56 دقيقة
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وفاة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
توفي الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حيث كان يعاني من المشاكل الصحيةا بعد زراعة الرئة، عقب معاناته من فيروس كورونا المستجد.

وأصيب عريقات بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل عدة أسابيع ليدخل بعدها إلى المستشفى في حالة حرجة حتى تدهورت صحته وتوفي اليوم عن عمر 65 عامًا.

يُعرف صائب عريقات بلقب «كبير المفاوضين الفلسطينيين» منذ عام 1996 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما كان يطلق عليه ياسر عرفات لقب «شيطان أريحا»، فيما شغل منذ عام 2015 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الفاتح -- شكلك انسان طيب والطيب مايختار الا طيب -- خلك من فريق ابو خرقه وعش حياتك بالطيب --- بس يالفاتح العزيز -- الاملاء عندك دمار يبيلك تعيد الابتدائية كلها وخل الدروس كلها املاء
تركي ابن حميد
الله يرحمه وجميع اموات المسلمين....
قروم
مطرود اسيا اسكت لاتتكلم في النصر يامطرود اسيا ................ مطرود اسيا
مطر الاسود
جميع الهيئات المعنية بالانتخابات هي ادارات رسمية خاضعة للنظام وفقا لاجراءات خاصة يشرف عليها ممثلين عن جميع الولايات وادعاء هذا المعتوه بان الانتخابات مزورة هو طعن بالنظام باسره ثم كيف عرف هو وانصاره بوجود اوراق اقتراع لاشخاص ماتو منذ مدة طويلة الا اذا كان هو واجهزته من يعبث بتلك الصناديق وقد حصل في الانتخابات السابقة ان السيدة كلينتون تفوقت عليه في عدد الاصوات وبفارق كبير ولكن الالكترو فوت عمل لصالحه وفاز هو ولم نراها اقامت الدنيا ولم تقعدها كما يفعل هو يبدو ان هذه العينة من البشر لن تتوقف عن التهريج حتى تقوم الجهات المعنية بالقائه مع متعلقاته الشخصية في الشارع على الاقل خلي العالم يرتاح من رؤية رقعة وجهك وطلتك البهية
تركي ابن حميد
الحشيش وما ادراك ومالحشيش.......

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