وفاة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
توفي الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حيث كان يعاني من المشاكل الصحيةا بعد زراعة الرئة، عقب معاناته من فيروس كورونا المستجد.
وأصيب عريقات بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل عدة أسابيع ليدخل بعدها إلى المستشفى في حالة حرجة حتى تدهورت صحته وتوفي اليوم عن عمر 65 عامًا.
يُعرف صائب عريقات بلقب «كبير المفاوضين الفلسطينيين» منذ عام 1996 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما كان يطلق عليه ياسر عرفات لقب «شيطان أريحا»، فيما شغل منذ عام 2015 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.