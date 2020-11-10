الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تكشف آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"

Time منذ 42 دقيقة
Views 1365
"الزكاة والدخل" تكشف آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وتهيب الهيئة بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم بواسطة موقعها الإلكتروني gazt.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ويمكن للأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر هنا أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة هنا .

يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
الفاتح -- شكلك انسان طيب والطيب مايختار الا طيب -- خلك من فريق ابو خرقه وعش حياتك بالطيب --- بس يالفاتح العزيز -- الاملاء عندك دمار يبيلك تعيد الابتدائية كلها وخل الدروس كلها املاء
تركي ابن حميد
الله يرحمه وجميع اموات المسلمين....
قروم
مطرود اسيا اسكت لاتتكلم في النصر يامطرود اسيا ................ مطرود اسيا
مطر الاسود
جميع الهيئات المعنية بالانتخابات هي ادارات رسمية خاضعة للنظام وفقا لاجراءات خاصة يشرف عليها ممثلين عن جميع الولايات وادعاء هذا المعتوه بان الانتخابات مزورة هو طعن بالنظام باسره ثم كيف عرف هو وانصاره بوجود اوراق اقتراع لاشخاص ماتو منذ مدة طويلة الا اذا كان هو واجهزته من يعبث بتلك الصناديق وقد حصل في الانتخابات السابقة ان السيدة كلينتون تفوقت عليه في عدد الاصوات وبفارق كبير ولكن الالكترو فوت عمل لصالحه وفاز هو ولم نراها اقامت الدنيا ولم تقعدها كما يفعل هو يبدو ان هذه العينة من البشر لن تتوقف عن التهريج حتى تقوم الجهات المعنية بالقائه مع متعلقاته الشخصية في الشارع على الاقل خلي العالم يرتاح من رؤية رقعة وجهك وطلتك البهية
تركي ابن حميد
الحشيش وما ادراك ومالحشيش.......

أخر الأخبار

استخراج 230 مسمار وقطع زجاج من أمعاء مريض بجدة
استخراج 230 مسمار وقطع زجاج من أمعاء مريض بجدة
Time منذ 6 دقائق Views 1231
مرض غامض يهدد الرجال
مرض غامض يهدد الرجال
Time منذ 6 دقائق Views 225
دارة الملك عبدالعزيز تحذر من استخدام محتوى التاريخ الشفوي لديها ونشره بدون موافقتها
دارة الملك عبدالعزيز تحذر من استخدام محتوى التاريخ الشفوي لديها ونشره بدون موافقتها
Time منذ 16 دقيقة Views 1233
بالفيديو.. تجمع السيول في قاع الحرد غرب الروضة بحائل
بالفيديو.. تجمع السيول في قاع الحرد غرب الروضة بحائل
Time منذ 21 دقيقة Views 1377
84 مليار ريال إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة حساب المواطن
84 مليار ريال إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة حساب المواطن
Time منذ 26 دقيقة Views 1304
خضروات يجوز للأطفال تناولها مع الأسبرين
خضروات يجوز للأطفال تناولها مع الأسبرين
Time منذ 32 دقيقة Views 1169
طعن ثلاثينية في عينيها لحصولها على وظيفة
طعن ثلاثينية في عينيها لحصولها على وظيفة
Time منذ 37 دقيقة Views 621
"الزكاة والدخل" تكشف آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"
"الزكاة والدخل" تكشف آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"
Time منذ 42 دقيقة Views 1365
شروط تجديد الزيارة العائلية المتعددة بعد انتهاء المدة
شروط تجديد الزيارة العائلية المتعددة بعد انتهاء المدة
Time منذ 46 دقيقة Views 1435
بالفيديو.. استشاري: لقاح فايزر مبشر طبياً ونتوقع قرب الإعلان عن لقاح صيني ضد كورونا
بالفيديو.. استشاري: لقاح فايزر مبشر طبياً ونتوقع قرب الإعلان عن لقاح صيني ضد كورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 1590