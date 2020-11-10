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أجمل الصور القديمة التي وثقت دور المرأة في بناء الخيمة
منذ ساعة
743
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أحدث التعليقات
ابو وليد
الفاتح -- شكلك انسان طيب والطيب مايختار الا طيب -- خلك من فريق ابو خرقه وعش حياتك بالطيب --- بس يالفاتح العزيز -- الاملاء عندك دمار يبيلك تعيد الابتدائية كلها وخل الدروس كلها املاء
تركي ابن حميد
الله يرحمه وجميع اموات المسلمين....
قروم
مطرود اسيا اسكت لاتتكلم في النصر يامطرود اسيا ................ مطرود اسيا
مطر الاسود
جميع الهيئات المعنية بالانتخابات هي ادارات رسمية خاضعة للنظام وفقا لاجراءات خاصة يشرف عليها ممثلين عن جميع الولايات وادعاء هذا المعتوه بان الانتخابات مزورة هو طعن بالنظام باسره ثم كيف عرف هو وانصاره بوجود اوراق اقتراع لاشخاص ماتو منذ مدة طويلة الا اذا كان هو واجهزته من يعبث بتلك الصناديق وقد حصل في الانتخابات السابقة ان السيدة كلينتون تفوقت عليه في عدد الاصوات وبفارق كبير ولكن الالكترو فوت عمل لصالحه وفاز هو ولم نراها اقامت الدنيا ولم تقعدها كما يفعل هو يبدو ان هذه العينة من البشر لن تتوقف عن التهريج حتى تقوم الجهات المعنية بالقائه مع متعلقاته الشخصية في الشارع على الاقل خلي العالم يرتاح من رؤية رقعة وجهك وطلتك البهية
تركي ابن حميد
الحشيش وما ادراك ومالحشيش.......
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