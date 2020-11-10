الكشف عن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا "

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن عرض النصر لضم دان بتريسكو المدير الفني لنادي كلوج الروماني كخليفة للمدرب روي فيتوريا بعد تردد الأنباء عن إقالته .
وأكدت أن النصر عرض 3 مليون يورو راتب سنوي بخلاف المكافآت على " بتريسكو "الذي قرر الرحيل عن فريقه مؤخراً .
وأشارت التقارير الرومانية أن المدرب الجديد سيجعل المواجهة بين الهلال والنصر كديربي النار في المملكة .
وكان فيتوريا قد ابتعد عن تدريب النصر بعد إصابته بكورونا وفي نفس الوقت ترغب الإدارة في إقالته بعد النتائج المخزية في دوري المحترفين .
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