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الكشف عن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا "

Time منذ 13 دقيقة
Views 1427
الكشف عن عرض النصر لضم "خليفة فيتوريا "

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن عرض النصر لضم دان بتريسكو المدير الفني لنادي كلوج الروماني كخليفة للمدرب روي فيتوريا بعد تردد الأنباء عن إقالته .

وأكدت أن النصر عرض 3 مليون يورو راتب سنوي بخلاف المكافآت على " بتريسكو "الذي قرر الرحيل عن فريقه مؤخراً .

وأشارت التقارير الرومانية أن المدرب الجديد سيجعل المواجهة بين الهلال والنصر كديربي النار في المملكة .

وكان فيتوريا قد ابتعد عن تدريب النصر بعد إصابته بكورونا وفي نفس الوقت ترغب الإدارة في إقالته بعد النتائج المخزية في دوري المحترفين .

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أحدث التعليقات

محلل رياضي
لاعب كبير خدم منتخبات الوطن كلها ونادي الاهلي السعودي والنصر يحتاج حفل تكريم كبيير للبطل
الحقيقه المره
👍
ابن حزم
حتى ابليس ضحك هههههه
الحقيقه المره
أصحاب العقول في راحه العقل زينه
الخالدي
طبع جمهور الخرقه إذا فازوا بكأس بالدفع الرباعي ازعجونا سنه وذا ما حصلوا شي راحو يشجعون فرق أوربية ويقللون من الدوري المحلي مساكين ههههههه ههههههههههههههههه

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