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استقبال 5000 مصلي بالروضة الشريفة على مدار اليوم بعد التنظيم بتطبيق "اعتمرنا"

Time منذ ساعة
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استقبال 5000 مصلي بالروضة الشريفة على مدار اليوم بعد التنظيم بتطبيق "اعتمرنا"

المدينة المنورة (صدى):
استقبل المسجد النبوي الشريف الدفعة الأولى من معتمري الخارج وذلك بعد آدائهم مناسك العمرة مع الإجراءات الإحترازية .

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لخدمة الزائرين ، كما تم تنظيم الدخول حسب المواعيد المعتمدة في تطبيق " اعتمرنا " وفقاً للطاقة التشغيلية .

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضري أنه تم التنسيق مع وزارة الحج لإستقبال الزائرين لآداء الصلاة بالروضة الشريفة والسلام على النبي " صلى الله عليه وسم " وصاحبيه بعد أن أدوا مناسك العمرة ، وفقاً للإخبارية .

وأضاف أن هذه المرحلة الثالثة لإستقبال المعتمرين والصلاة بالروضة الشريفة بطاقة إستيعابية 100% مع جميع الإجراءات الإحترازية ، وتستوعب الروضة الشريفة ما بين 160 و170 شخص في الوقت الواحد ، وعلى مدار اليوم والليلة ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلي .

وأشار أن تطبيق اعتمرنا كان له دور كبير منذ البداية مع إلزام المعتمرين على التسجيل فيه وإجراءاته لتنظيم الوقت وتنظيم العدد ، وهو ما لقى قبول كبير من المصلين حيث يأتي الشخص في موعده بدون زحام وبدون انتظار طويل ما يساهم في الحماية من الوباء .

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الفاتح -- شكلك انسان طيب والطيب مايختار الا طيب -- خلك من فريق ابو خرقه وعش حياتك بالطيب --- بس يالفاتح العزيز -- الاملاء عندك دمار يبيلك تعيد الابتدائية كلها وخل الدروس كلها املاء
تركي ابن حميد
الله يرحمه وجميع اموات المسلمين....
قروم
مطرود اسيا اسكت لاتتكلم في النصر يامطرود اسيا ................ مطرود اسيا
مطر الاسود
جميع الهيئات المعنية بالانتخابات هي ادارات رسمية خاضعة للنظام وفقا لاجراءات خاصة يشرف عليها ممثلين عن جميع الولايات وادعاء هذا المعتوه بان الانتخابات مزورة هو طعن بالنظام باسره ثم كيف عرف هو وانصاره بوجود اوراق اقتراع لاشخاص ماتو منذ مدة طويلة الا اذا كان هو واجهزته من يعبث بتلك الصناديق وقد حصل في الانتخابات السابقة ان السيدة كلينتون تفوقت عليه في عدد الاصوات وبفارق كبير ولكن الالكترو فوت عمل لصالحه وفاز هو ولم نراها اقامت الدنيا ولم تقعدها كما يفعل هو يبدو ان هذه العينة من البشر لن تتوقف عن التهريج حتى تقوم الجهات المعنية بالقائه مع متعلقاته الشخصية في الشارع على الاقل خلي العالم يرتاح من رؤية رقعة وجهك وطلتك البهية
تركي ابن حميد
الحشيش وما ادراك ومالحشيش.......

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