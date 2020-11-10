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إضافة زر جديد إلى واتساب يُقدم مهامًا استثنائية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1405
إضافة زر جديد إلى واتساب يُقدم مهامًا استثنائية

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، أضاف زرًّا جديدًا يقدم مهام استثنائية؛ حيث سيكون مخصصًا للتسوق.

ويأتي هذا الزر في "واتساب بزنس"، حيث تنوي الشركة أن تضيفه قريبًا إلى النسخة الكاملة من "واتساب"، ويمكّنك هذا الزر من فتح كتالوج المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتساب، والبدء في التسوق دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.

وسيكون زر التسوق الجديد في تطبيق واتساب بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال؛ بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محلل رياضي
لاعب كبير خدم منتخبات الوطن كلها ونادي الاهلي السعودي والنصر يحتاج حفل تكريم كبيير للبطل
الحقيقه المره
👍
ابن حزم
حتى ابليس ضحك هههههه
الحقيقه المره
أصحاب العقول في راحه العقل زينه
الخالدي
طبع جمهور الخرقه إذا فازوا بكأس بالدفع الرباعي ازعجونا سنه وذا ما حصلوا شي راحو يشجعون فرق أوربية ويقللون من الدوري المحلي مساكين ههههههه ههههههههههههههههه

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