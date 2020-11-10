إضافة زر جديد إلى واتساب يُقدم مهامًا استثنائية

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، أضاف زرًّا جديدًا يقدم مهام استثنائية؛ حيث سيكون مخصصًا للتسوق.
ويأتي هذا الزر في "واتساب بزنس"، حيث تنوي الشركة أن تضيفه قريبًا إلى النسخة الكاملة من "واتساب"، ويمكّنك هذا الزر من فتح كتالوج المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتساب، والبدء في التسوق دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.
وسيكون زر التسوق الجديد في تطبيق واتساب بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال؛ بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.