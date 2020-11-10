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بالصور.. جامعة الملك عبد الله تكتشف أدق وأحدث تصور لفيروس كورونا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1402
بالصور.. جامعة الملك عبد الله تكتشف أدق وأحدث تصور لفيروس كورونا

الرياض (صدى):
نجح الفريق البحثي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في اكتشاف أحدث نموذج لفيروس كورونا المستجد على الإطلاق .

وظهر النموذج ثلاثي الأبعاد في مقطع فيديو ، وأبان طفرات البروتين من الخارج والمادة الوراثية في الغشاء الفيروسي ، كما لم تظهر من قبل ، وفقاً للعربية.

وأكد " أونديغ سترنا " الباحث بالجامعة أن هذا النموذج يوضح أحدث بيانات الفيروس بعد تطوره بما يساعد البحث البيولوجي في اكتشاف طرق مكافحته .

واهتمت الصحف الأجنبية بتسليط الضوء على هذا الإكتشاف ومنها صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، التي أكدت على أهمية الإنجاز .

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أحدث التعليقات

محلل رياضي
لاعب كبير خدم منتخبات الوطن كلها ونادي الاهلي السعودي والنصر يحتاج حفل تكريم كبيير للبطل
الحقيقه المره
👍
ابن حزم
حتى ابليس ضحك هههههه
الحقيقه المره
أصحاب العقول في راحه العقل زينه
الخالدي
طبع جمهور الخرقه إذا فازوا بكأس بالدفع الرباعي ازعجونا سنه وذا ما حصلوا شي راحو يشجعون فرق أوربية ويقللون من الدوري المحلي مساكين ههههههه ههههههههههههههههه

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