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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1604
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدخل بيانات (الرياض)، مساعد مكتب (الرياض)، أخصائي إدارة جودة ثاني (الرياض)، أخصائي المهارات الإكلينيكية ثاني (الرياض)، سائق (للرجال/ الرياض)، أمين مختبر/ العلاج المهني (للنساء/ جدة)، أمين مختبر/ العلاج التنفسي (للنساء/ جدة)، مساعد أبحاث (الأحساء)، منسق أبحاث ثالث (للنساء/ الأحساء).

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 ربيع الآخر 1442هـ؛ فيما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

محلل رياضي
لاعب كبير خدم منتخبات الوطن كلها ونادي الاهلي السعودي والنصر يحتاج حفل تكريم كبيير للبطل
الحقيقه المره
👍
ابن حزم
حتى ابليس ضحك هههههه
الحقيقه المره
أصحاب العقول في راحه العقل زينه
الخالدي
طبع جمهور الخرقه إذا فازوا بكأس بالدفع الرباعي ازعجونا سنه وذا ما حصلوا شي راحو يشجعون فرق أوربية ويقللون من الدوري المحلي مساكين ههههههه ههههههههههههههههه

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