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خطوات يجب فعلها لإصدار أو تجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة

Time منذ ساعة
Views 1820
خطوات يجب فعلها لإصدار أو تجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة

الرياض (صدى):
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية الخطوات اللازمة لإصدار أو تجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة.

وأول هذه الخطوات تكون بالدخول على موقع الخدمات الإلكترونية ثم تسجيل الدخول، واختيار المنشأة.

أما الخطوات التالية فتتمثل في اختيار خدمة "إصدار أو تجديد رخص العمل"، ثم إدخال بيانات البحث وإضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم، ثم الضغط على إرسال.

وأضافت الوزارة أن عقب عملية الإرسال ستظهر تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد، الذى يتم استخدامه لتسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية، وبعد السداد، يتم مراجعة مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محلل رياضي
لاعب كبير خدم منتخبات الوطن كلها ونادي الاهلي السعودي والنصر يحتاج حفل تكريم كبيير للبطل
الحقيقه المره
👍
ابن حزم
حتى ابليس ضحك هههههه
الحقيقه المره
أصحاب العقول في راحه العقل زينه
الخالدي
طبع جمهور الخرقه إذا فازوا بكأس بالدفع الرباعي ازعجونا سنه وذا ما حصلوا شي راحو يشجعون فرق أوربية ويقللون من الدوري المحلي مساكين ههههههه ههههههههههههههههه

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