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شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1248
شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
توفر شركة الكفاح القابضة المتخصصة في المقاولات والبناء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، وظائف شاغرة للرجال والنساء في تخصصات هندسية وإدارية وصحية ، لحملة الدبلوم فأعلى .

وأكدت إدارة الشركة أن الوظائف المطروحة في فروع الشركة بالدمام وحائل وجازان والأحساء .

الوظائف المطلوبة : رئيس مراقبة التكاليف " الدمام " ، أخصائي تطوير المنظمة " للنساء ، الدمام " ، موظف مبيعات " حائل " ، مدير التدريب " الدمام " ، مدير الصيانة " الدمام " ، ممرض صحة مهنية " جازان عدد وظيفتين " ، مهندس مراقبة الجودة " حائل " .

وأكدت الشركة أن التقديم متاح من تاريخ 9 نوفمبر 2020 م حتى 27 ديسمبر 2020 م ، ويمكن التقديم ومعرفة الشروط عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

7up
يالبى ماتخبى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
تركي ابن حميد
من هو الجندي المجهول الذي يدعم العالمي الاصلي.......

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