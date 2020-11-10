شركة الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
توفر شركة الكفاح القابضة المتخصصة في المقاولات والبناء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، وظائف شاغرة للرجال والنساء في تخصصات هندسية وإدارية وصحية ، لحملة الدبلوم فأعلى .
وأكدت إدارة الشركة أن الوظائف المطروحة في فروع الشركة بالدمام وحائل وجازان والأحساء .
الوظائف المطلوبة : رئيس مراقبة التكاليف " الدمام " ، أخصائي تطوير المنظمة " للنساء ، الدمام " ، موظف مبيعات " حائل " ، مدير التدريب " الدمام " ، مدير الصيانة " الدمام " ، ممرض صحة مهنية " جازان عدد وظيفتين " ، مهندس مراقبة الجودة " حائل " .
وأكدت الشركة أن التقديم متاح من تاريخ 9 نوفمبر 2020 م حتى 27 ديسمبر 2020 م ، ويمكن التقديم ومعرفة الشروط عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .