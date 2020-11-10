شركة Lens Technology تستعد لإطلاق هاتف جديد بـ10 كاميرات

وكالات (صدى):
تستعد شركة Lens Technology الصينية، لإطلاق هاتف جديد بـ 8 كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، حيث من المتوقع أن تجلب تقنية العدسة الجديدة إلى الأسواق هواتف بتسع إلى 10 كاميرات.
وتنتج شركة Lens Technology، أجزاء الهواتف الذكية التي تشتريها شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ وهواوي، كما تصنع شاشات عرض تعمل باللمس، وكذلك كاميرات وعدسات لمختلف الشركات.
ومن المقرر، تصميم الجانب الأوسط من هذا الهاتف بشكل مسطح، مع وجود الكاميرات على الجوانب الأربعة، بينما الشاشة في مقدمة الهاتف بالكامل مع ثقب عدسة غير مرئية.