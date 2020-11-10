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شركة Lens Technology تستعد لإطلاق هاتف جديد بـ10 كاميرات

Time منذ 29 دقيقة
Views 1281
شركة Lens Technology تستعد لإطلاق هاتف جديد بـ10 كاميرات

وكالات (صدى):
تستعد شركة Lens Technology الصينية، لإطلاق هاتف جديد بـ 8 كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، حيث من المتوقع أن تجلب تقنية العدسة الجديدة إلى الأسواق هواتف بتسع إلى 10 كاميرات.

وتنتج شركة Lens Technology، أجزاء الهواتف الذكية التي تشتريها شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ وهواوي، كما تصنع شاشات عرض تعمل باللمس، وكذلك كاميرات وعدسات لمختلف الشركات.

ومن المقرر، تصميم الجانب الأوسط من هذا الهاتف بشكل مسطح، مع وجود الكاميرات على الجوانب الأربعة، بينما الشاشة في مقدمة الهاتف بالكامل مع ثقب عدسة غير مرئية.

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أحدث التعليقات

7up
يالبى ماتخبى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
تركي ابن حميد
من هو الجندي المجهول الذي يدعم العالمي الاصلي.......

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