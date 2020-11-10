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الخثلان يوضح أفضل طريقة لعلاج من أصيب بالعين

Time منذ 23 دقيقة
Views 1437
الخثلان يوضح أفضل طريقة لعلاج من أصيب بالعين

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان أفضل طريقة لعلاج من أصيب بالعين .

وقال الشيخ الخثلان:" من أصيب بالعين ودلت القرأن أن أحد الناس أصابه فينبغي أن يذهب ويأخذ شيئا من أثره ، والأفضل أن يطلب منه أن يتوضأ ويأخذ الماء الذي توضأ فيه ويصبه عليه فإنه يبرأ".

وتابع: " أخذ الأثر من العائن نفسه، قد وردت به السنة، وتدل به التجارب قديماً وحديثاً".

وأضاف: "إذا عرف العائن أو دلت القرائن عليه وأخذ من أثره فإنه بإذن الله تعالى يزول أثر العين مباشرة، ولذلك فهذا أسرع علاج للعين بإذن الله، بأن يؤخذ أثر العائن، ويضعه من أُعين على جسده، فهذا يزول معه أثر العين".

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7up
يالبى ماتخبى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
تركي ابن حميد
من هو الجندي المجهول الذي يدعم العالمي الاصلي.......

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