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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في المملكة خلال التعاملات الصباحية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 236.55 ريال (63.08 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى نحو 198.44 ريال ( دولار)، مقابل نحو 206.98 ريال (55.19 دولار)، الإثنين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 177.41 ريال (47.31 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 132.29 ريال (35.28دولار)، مقابل نحو 137.99 ريال (36.80 دولار).

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أحدث التعليقات

7up
يالبى ماتخبى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
تركي ابن حميد
من هو الجندي المجهول الذي يدعم العالمي الاصلي.......

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