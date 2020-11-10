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"جستينة" يعلق على "المولد" بعد حديثه التليفزيوني: كان في "مود" عالي !

Time منذ ساعة
Views 2008
"جستينة" يعلق على "المولد" بعد حديثه التليفزيوني: كان في "مود" عالي !

ماجد محمد (صدى):
كال الناقد والإعلامي الرياضي عدنان جستينة المديج لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد " فهد المولد.

ونشر جستينة صورة اللاعب على حسابه في " تويتر " ، وعلق عليها قائلاً: نموذج مشرف للاعب ونجم كبير تحدث بلباقة وبروح الابن البار المخلص لناديه كان في"مود"عالي من التركيز .

وتابع : كانت اجاباته كأهدافه الخلاقة حينما يتجلى العطاء بتركيز عالٍ جداً فيهز الشباك ولسان حاله يقول،،انا هنا انا فهد المولد .

وكان " المولد " قد ظهر في لقاء على " روتانا خليجية " وأثار إعجاب الجمهور بعد أن كشف حقيقة بعض الجوانب في مسيرته بالنادي وعلاقاته بالإدارة واللاعبين وأخلاقه في التعامل .

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أحدث التعليقات

7up
يالبى ماتخبى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
تركي ابن حميد
من هو الجندي المجهول الذي يدعم العالمي الاصلي.......

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