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بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر لمستفيدي حساب المواطن

Time منذ ساعة
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بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر لمستفيدي حساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، أنه ‏بدأ قبل قليل من اليوم الثلاثاء، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن؛ حيث سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وتعد شروط الأهلية والاستحقاق للاستفادة من حساب المواطن: أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وأن يكون حامل لبطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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أحدث التعليقات

7up
يالبى ماتخبى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
تركي ابن حميد
من هو الجندي المجهول الذي يدعم العالمي الاصلي.......

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