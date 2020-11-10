الأعداد السابقة للصحيفة

الجهات الحكومية تمنح الكفاءات المتميزة علاوة أداء 10%

Time منذ 19 دقيقة
Views 1572
الجهات الحكومية تمنح الكفاءات المتميزة علاوة أداء 10%

الرياض (صدى):
شمل قرار مجلس الوزراء، الصادر الثلاثاء الماضي، بشأن تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الموافقة على منح الجهات الحكومية علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10 % من الأجر الأساسي للكفاءات المتميزة المتعاقدة معهم على برنامج الكفاءات المتميزة.

واشترط القرار، ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن «جيد»، وألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء على 5% من الأجر الأساسي، بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، فضلًا عن ألا تقل سنوات الخبرة عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى، بحسب صحيفة "الوطن" .

وفي السياق نفسه، أكدت التعديلات الجديدة على أنه إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف الآخر تعويضا يعادل أجر 60 يوما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ملكي
انا اقولك الشغلة شغلة وراثه يا طائيه لا تقولي منهو ذا ومنهو ذي وبلاش تزييف الحقائق لاعبين اول وتالي تكلمو بهذا الشيء وهم كثر خربتم الرياضة السعودية يا ام هارون
غييييوووورررر
انا لله وانا إليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله جابت مصيبة لاخوانها اللهم اصلح احوال المسلمين
مواطن صريح
انظمة وزارة العدل الجديده كلها تحرض النساء على التمرد وتقف في صف المرأة ضد الرجل حتى لو استدعى الأمر ظلم الرجل وهذا عن تجربة في محاكم الاحوال الشخصيه والمصيبة تسبب ذلك في زيادة حالات الطلاق والعنوسة
Zoolعالمي
وش اخبار الكابتن عبدالله سليمان الي اخذه الهلال لحم ورماه عظم يقلون مديون والدنياء ضايقه فيه استحو يا طواقي على الاقل عطوه من ال75 مليون الي ماندري وينها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

الجهات الحكومية تمنح الكفاءات المتميزة علاوة أداء 10%
الجهات الحكومية تمنح الكفاءات المتميزة علاوة أداء 10%
Time منذ 19 دقيقة Views 1572
بالصور.. درة تصدم جمهورها في أول جلسة تصوير لها بعد الزواج
بالصور.. درة تصدم جمهورها في أول جلسة تصوير لها بعد الزواج
Time منذ 24 دقيقة Views 1175
سيدة تتخلص من عشيقها وتحرق جثته بسبب الغيرة!
سيدة تتخلص من عشيقها وتحرق جثته بسبب الغيرة!
Time منذ 49 دقيقة Views 455
توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة
توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة
Time منذ ساعة Views 1832
أسرة تواصل البحث عن ابنها المفقود منذ 3 سنوات بالطائف
أسرة تواصل البحث عن ابنها المفقود منذ 3 سنوات بالطائف
Time منذ ساعة Views 1803
صندوق النفقة للمماطل: " إدفع أو تحمّل ما يأتيك "
صندوق النفقة للمماطل: " إدفع أو تحمّل ما يأتيك "
Time منذ ساعة Views 2062
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1768
العثور على جثة طفلة تغيبت عن منزلها في ظروف غامضة
العثور على جثة طفلة تغيبت عن منزلها في ظروف غامضة
Time منذ ساعتين Views 1423
أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
Time منذ ساعتين Views 1876
متطوع لتجريب لقاح كورونا يتعرض لـ "حادث خطير"
متطوع لتجريب لقاح كورونا يتعرض لـ "حادث خطير"
Time منذ ساعتين Views 2445