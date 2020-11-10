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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 57 دقيقة
Views 1543
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ماقدر يتحمل في احتفال الهلال بهدف ذهاب اسيااا باقي ٢٤نوفمبر تحقيق اسياااا
زعيم اااسيا
ماقدر يتحمل في احتفال الهلال بهدف ذهاب اسيااا باقي ٢٤نوفمبر تحقيق اسياااا
لا يهمونك انا مجنونك
ينقصك شوي قوة قلب وذي اختصاصي وابداعي افضي نفسي ترين عادي
عبدالله
لو كان الكلام هذا صحيح، ستكون فضيحة اخلاقية لعالم الطب ولعلماء الطب.
الملل5
نعوذ بالله من فتنة النساء المراءة. اشد انفلات من الرجل والشي المضحك. انها خبيرة في ترهيم السيارات كثرو الكذابين

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