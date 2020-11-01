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بالفيديو..تساقط كثيف لحبات البرد في القريات

Time منذ ساعة
Views 1526
بالفيديو..تساقط كثيف لحبات البرد في القريات

الرياض (صدى):
تشهد محافظة القريات، موجة أمطار غزيرة، مصحوبة بحبات كثيفة من البرد.

ووثق مقطع فيديو تساقط كثيف لحبات البرد، واختراقها لمنزل مواطن عبر النوافذ والأبواب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة على كل من: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

يذكر أن أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات، قد فعلت خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات الليلة.

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أحدث التعليقات

فصل
الان المهر للبكر و الثيب اذكر المبلغ لتعم الفائدة
عدو الخونة
بارك الله في مساعيكم واعنكم على الخير وعقباها للجميع
عدو الخونة
نفسك خسيسة حقود نغل وستدفع الثمن غالي يا حقير ايش علاقة بنته يا وغد لكن ماهي غريبة عليك ولا بعيدة عن امثالك من الخونة
Z
نتيجة ثقيلة مره وحدة.. مثل طاقيتك يا بمبه
ع. س. ع
اقول ما عندك الا البربرة اندعست في اسيا ومن اول الدوري وانت مدعوس رغم الدفع الرباعي لكنك لم ولن تفلح انت وقرنبعك

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