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تفعيل الطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات

Time منذ 4 دقائق
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تفعيل الطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات

سكاكا (صدى):
فَعًلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات الليلة.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن الأمانة ممثلة ببلدية القريات رفعت درجة الاستعداد وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المحافظة اليوم، حيث تشارك الفرق والمعدات التابعة للبلدية بتفعيل خطة الطوارئ التي تنفذها وبالتواصل المستمر مع غرفة العمليات بأمانة المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري من جهته، أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حتى الآن، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها على هاتف الطوارئ 940.

وأضاف المهندس الشمري أن الجهود في المحافظة مبذولة من قبل الجميع في هذا الشأن وعلى رأسهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعّال وقت الحالة المطرية، والتجاوب السريع مع البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ.

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أحدث التعليقات

بن شوعان
الله يشفي كل مصاب ناديك تعود ع الدفدفه حتى هدفكم غير صحيح وتسلل بلا هياط يابو اربعه نادي وضيع
جمعان الزهراني
بينام وهو مريح ضميره حكم ماعليه اي ملاحظات بس انتم حقين بكبكه وصياح هذا ناديك يابوخرقه المفروض طرد لبيتروس
ابو محمد 😎 ✍️
هو من كثر الارانب او الحباري عندنا ...............؟؟ .. كرتون دجااج 120 ريال وبلااش هاالخساير على طير يمكن يصيد ويمكن يهرب ويمكن يموت من ليلته .. .. ما اظنهم الا مهابيل ، او ورى صفة ريشهن ماورائه من صفقات وخبايا ...
زاير
عسي بنتك تطلق ولا تخلف و تعمل خدامه في المطاعم.
الدوسري
ليتك تبلع العافية ماراح يدووووم لكم الله سبحانه يمهل ولا يهمل

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