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" الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول

Time منذ 9 دقائق
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" الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول

الرياض (صدى):
صرح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

وقال الشلهوب:" إننا نشهد حالياً بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات ".

وشدد على أن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، قائلا: " على كل منا مسؤولية وطنية لحماية نفسه، وأسرته ".

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أحدث التعليقات

جمعان الزهراني
بينام وهو مريح ضميره حكم ماعليه اي ملاحظات بس انتم حقين بكبكه وصياح هذا ناديك يابوخرقه المفروض طرد لبيتروس
ابو محمد 😎 ✍️
هو من كثر الارانب او الحباري عندنا ...............؟؟ .. كرتون دجااج 120 ريال وبلااش هاالخساير على طير يمكن يصيد ويمكن يهرب ويمكن يموت من ليلته .. .. ما اظنهم الا مهابيل ، او ورى صفة ريشهن ماورائه من صفقات وخبايا ...
زاير
عسي بنتك تطلق ولا تخلف و تعمل خدامه في المطاعم.
الدوسري
ليتك تبلع العافية ماراح يدووووم لكم الله سبحانه يمهل ولا يهمل
ابو محمد 😎 ✍️
.................عادل اماام .....^^ والا خليها عادم أماام .. اصدق ..

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