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430 ألف ريال مقابل 3 شواهين في مزاد نادي الصقور

Time منذ 18 دقيقة
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430 ألف ريال مقابل 3 شواهين في مزاد نادي الصقور

الرياض (صدى):
يواصل اليوم مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم, حركته التجارية عبر ببيع ثلاثة شواهين بقيمة 430 ألف ريال.

وكانت البطاقة الأولى على "فرخ شاهين" طرح المحاني "شمال الطائف" للطاروحين باجد مناحي العتيبي وطلال مناحي العتيبي، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1050 جراماً، وظفر به سعد بن ملوح السلطان بعد أن دفع للحصول عليه 145 ألف ريال.

واتسمت المنافسة على بطاقة المزاد الثانية بالحماس والإثارة، بعد أن افتتح السوم بـ 111 ألف ريال على "فرخ شاهين" طرح المجيرمة للطاروح سعود سالم الجحدلي، بعرض 16 إنشًا وطول 15 إنشًا، فيما بلغ وزنه 1100 جراماً، واستمرت المزايدة عليه أكثر من نصف ساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بقيمة 225 ألف ريال.

واختتم المزاد على "فرخ شاهين" طرح الجميعات القنفذة للطاروح أحمد سعيد الحويطي، بعرض 15 وربع إنش، وطول 15 ونصف إنش ووزن 960 جراماً، وبيع لطارق عرقسوس مقابل 60 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

جمعان الزهراني
بينام وهو مريح ضميره حكم ماعليه اي ملاحظات بس انتم حقين بكبكه وصياح هذا ناديك يابوخرقه المفروض طرد لبيتروس
ابو محمد 😎 ✍️
هو من كثر الارانب او الحباري عندنا ...............؟؟ .. كرتون دجااج 120 ريال وبلااش هاالخساير على طير يمكن يصيد ويمكن يهرب ويمكن يموت من ليلته .. .. ما اظنهم الا مهابيل ، او ورى صفة ريشهن ماورائه من صفقات وخبايا ...
زاير
عسي بنتك تطلق ولا تخلف و تعمل خدامه في المطاعم.
الدوسري
ليتك تبلع العافية ماراح يدووووم لكم الله سبحانه يمهل ولا يهمل
ابو محمد 😎 ✍️
.................عادل اماام .....^^ والا خليها عادم أماام .. اصدق ..

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