قطري يتوعد بنشر صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين

ماجد القزيز (صدى):
سخر المعارض القطري راشد سالم المري، اليوم الأحد، من اعتذار قطر لاستراليا بعد انتهاك حرمات مواطنيها في مطار حمد الدولي.
وتوعد المري بنشر تسجيلات صوتية تثبت تعرض معتقلات قطريات لانتهاكات مروعة على يد مسؤولين قطريين كبار في الدولة.
وقال المري: " حكومتنا في قطر تعتذر لاستراليا من انتهاك حرمات مواطنيها، وستحاسب المسؤول عن هذا الانتهاك، ولكن القطريات تنتهك حرماتهن من قبل مسؤولين في الدولة في السجون، ولم نسمع أحدًا اعتذر لهن أو حاسب المسؤولين " .
وتابع: " سأعرض لكم الأسبوع القادم صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين، انتظروا كل الصوتيات للقطريات اللواتي تعرضن للانتهاك والتعذيب والاغتصاب من مسؤولين كبار في الدولة، ونرى هل الحكومة بتحاسب المسؤول أو ستعتذر للشعب، أم أنها ستكابر على حقوق شعبها " .
وأضاف: " عشان أثبت للشعب في قطر أني أدافع عن حقوقهم وليس أداة لأحد، لن أعرض صوتيات القطريات المنتهكة حرماتهم إذا راسلني أحد من حكومتنا أعطيه التسجيلات كلها بشرط ان يحاسب المسؤولين عن هذا الانتهاك علناً امام الشعب والاعتذار لهم، غير كذا لن ارضى وسأعرضها الاسبوع الجاي" .