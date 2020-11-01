الأعداد السابقة للصحيفة

قطري يتوعد بنشر صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين

Time منذ ساعة
Views 1835
Comment 1
قطري يتوعد بنشر صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين

ماجد القزيز (صدى):
سخر المعارض القطري راشد سالم المري، اليوم الأحد، من اعتذار قطر لاستراليا بعد انتهاك حرمات مواطنيها في مطار حمد الدولي.

وتوعد المري بنشر تسجيلات صوتية تثبت تعرض معتقلات قطريات لانتهاكات مروعة على يد مسؤولين قطريين كبار في الدولة.

وقال المري: " حكومتنا في قطر تعتذر لاستراليا من انتهاك حرمات مواطنيها، وستحاسب المسؤول عن هذا الانتهاك، ولكن القطريات تنتهك حرماتهن من قبل مسؤولين في الدولة في السجون، ولم نسمع أحدًا اعتذر لهن أو حاسب المسؤولين " .

وتابع: " سأعرض لكم الأسبوع القادم صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين، انتظروا كل الصوتيات للقطريات اللواتي تعرضن للانتهاك والتعذيب والاغتصاب من مسؤولين كبار في الدولة، ونرى هل الحكومة بتحاسب المسؤول أو ستعتذر للشعب، أم أنها ستكابر على حقوق شعبها " .

وأضاف: " عشان أثبت للشعب في قطر أني أدافع عن حقوقهم وليس أداة لأحد، لن أعرض صوتيات القطريات المنتهكة حرماتهم إذا راسلني أحد من حكومتنا أعطيه التسجيلات كلها بشرط ان يحاسب المسؤولين عن هذا الانتهاك علناً امام الشعب والاعتذار لهم، غير كذا لن ارضى وسأعرضها الاسبوع الجاي" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

جمعان الزهراني
بينام وهو مريح ضميره حكم ماعليه اي ملاحظات بس انتم حقين بكبكه وصياح هذا ناديك يابوخرقه المفروض طرد لبيتروس
ابو محمد 😎 ✍️
هو من كثر الارانب او الحباري عندنا ...............؟؟ .. كرتون دجااج 120 ريال وبلااش هاالخساير على طير يمكن يصيد ويمكن يهرب ويمكن يموت من ليلته .. .. ما اظنهم الا مهابيل ، او ورى صفة ريشهن ماورائه من صفقات وخبايا ...
زاير
عسي بنتك تطلق ولا تخلف و تعمل خدامه في المطاعم.
الدوسري
ليتك تبلع العافية ماراح يدووووم لكم الله سبحانه يمهل ولا يهمل
ابو محمد 😎 ✍️
.................عادل اماام .....^^ والا خليها عادم أماام .. اصدق ..

أخر الأخبار

تفعيل الطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات
تفعيل الطوارئ خلال هطول الأمطار على القريات
Time منذ 4 دقائق Views 1088
" الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول
" الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول
Time منذ 8 دقائق Views 1278
430 ألف ريال مقابل 3 شواهين في مزاد نادي الصقور
430 ألف ريال مقابل 3 شواهين في مزاد نادي الصقور
Time منذ 18 دقيقة Views 1311
طبيبة نفسية تقتل طفلتيها وتنتحر بسبب " الحضانة "
طبيبة نفسية تقتل طفلتيها وتنتحر بسبب " الحضانة "
Time منذ 34 دقيقة Views 259
تركي السهلي : خالد البلطان هو عرّاب واستاذ لعبدالرحمن الحلافي
تركي السهلي : خالد البلطان هو عرّاب واستاذ لعبدالرحمن الحلافي
Time منذ 54 دقيقة Views 488
خالد الشعلان : حكم مباراة الشباب والنصر الحنفوش غير منصف
خالد الشعلان : حكم مباراة الشباب والنصر الحنفوش غير منصف
Time منذ 55 دقيقة Views 355
قطري يتوعد بنشر صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين
قطري يتوعد بنشر صوتيات لقطريات اغتصبن وانتهكت حرماتهن من مسؤولين
Time منذ ساعة Views 1835
جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب
جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب
Time منذ ساعة Views 2377
حيرة زوجين بعد رؤية صورة جنينهما يشبه دونالد ترامب
حيرة زوجين بعد رؤية صورة جنينهما يشبه دونالد ترامب
Time منذ ساعة Views 487
بالفيديو..محمد العنزي: فيتوريا يجب أن يرحل وأتمنى سعد الشهري مدربًا للنصر
بالفيديو..محمد العنزي: فيتوريا يجب أن يرحل وأتمنى سعد الشهري مدربًا للنصر
Time منذ ساعة Views 1745