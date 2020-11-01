جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الخسارة الثقيلة للنصر أمام الشباب في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وقال " جستنيه " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" مبروك ألف مبروك للشباب وحظاً أوفر للنصر "، ساخرا:" كله من شرارة من يوم أطلق كلمة مشروع وعبارة يكوش على كل البطولات ".
وتابع:" النصر من بعدها مالحق خير وياريت بس كده، شوفوا في أي مركز الآن، نصيحة خذوها مني: بخروه من شرارة ".
وكان الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر بهدفين مقابل هدف في في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الشباب المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النصر في المركز الـ 14 بدون نقاط.