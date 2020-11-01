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جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب

Time منذ ساعة
Views 2376
جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الخسارة الثقيلة للنصر أمام الشباب في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وقال " جستنيه " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" مبروك ألف مبروك للشباب وحظاً أوفر للنصر "، ساخرا:" كله من ‎شرارة من يوم أطلق كلمة مشروع وعبارة ‎يكوش على كل البطولات ".

وتابع:" النصر من بعدها مالحق خير وياريت بس كده، شوفوا في أي مركز الآن، نصيحة خذوها مني: بخروه من شرارة ".

وكان الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر بهدفين مقابل هدف في في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الشباب المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النصر في المركز الـ 14 بدون نقاط.

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أحدث التعليقات

جمعان الزهراني
بينام وهو مريح ضميره حكم ماعليه اي ملاحظات بس انتم حقين بكبكه وصياح هذا ناديك يابوخرقه المفروض طرد لبيتروس
ابو محمد 😎 ✍️
هو من كثر الارانب او الحباري عندنا ...............؟؟ .. كرتون دجااج 120 ريال وبلااش هاالخساير على طير يمكن يصيد ويمكن يهرب ويمكن يموت من ليلته .. .. ما اظنهم الا مهابيل ، او ورى صفة ريشهن ماورائه من صفقات وخبايا ...
زاير
عسي بنتك تطلق ولا تخلف و تعمل خدامه في المطاعم.
الدوسري
ليتك تبلع العافية ماراح يدووووم لكم الله سبحانه يمهل ولا يهمل
ابو محمد 😎 ✍️
.................عادل اماام .....^^ والا خليها عادم أماام .. اصدق ..

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