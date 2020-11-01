4 إصابات في حادث تصادم بالباحة "صور"

إبراهيم الزهراني (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 19:25 مساء اليوم الأحد.
وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال وعند وصول الفرق اتضح وجود4 إصابات : إصابة خطيرة وإصابة متوسطة تم التدخل إسعافياً لهم ونقلو عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، الإصابتين الآخرى نقلت طريق إسعاف الدفاع المدني .
وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الاجهزه الذكيه. لا قدر الله و عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية ، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .