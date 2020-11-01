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4 إصابات في حادث تصادم بالباحة "صور"

Time منذ ساعة
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4 إصابات في حادث تصادم بالباحة "صور"

إبراهيم الزهراني (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 19:25 مساء اليوم الأحد.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال وعند وصول الفرق اتضح وجود4 إصابات : إصابة خطيرة وإصابة متوسطة تم التدخل إسعافياً لهم ونقلو عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، الإصابتين الآخرى نقلت طريق إسعاف الدفاع المدني .

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الاجهزه الذكيه. لا قدر الله و عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية ، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .

 

 

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
الملك سلمان حفظه الله عمره مابين ٨٤و٨٥ وبحسبة نص الخبر عمره ٧٨ فيه غلط
.M.
شيء جميل ورائع جزاهم الله ألف خير هذا سوف يقلل عدد العزاب ويجلب العفة والسعادة لكلا الزوجين لو تنتشر هذه المبادرة كان تقل العزوبية ونعيش سعداء
.M.
طبقوا شرع الله العظيم وهو قطع اليدين ولن تجدوا أحد يسرق أبداً ولن يتجرأ
.M.
اتزوج من برا احسن وابرك لي واوفر بفلوسي عندنا الناس م يرحموا بلمهور وغير طلبات البنات وبعد الزواج تجلس لا شغل ولامشغله بس حلى وقهوة وورق عنب😆🤣
ابن حزم
الله يشفيهم

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