بالفيديو.. نواف العابد :" حسيت بشعور غريب عندما واجهت النصر بقميص نادٍ آخر "

نواف السالم (صدى):
علق لاعب فريق الشباب نواف العابد على فوز فريقه على النصر بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وقال العابد خلال تصريحات تلفزيونية:" مشروع الشباب حفزني للقدوم.. وفوزنا اليوم على النصر كان مستحقاً ".
وأضاف العابد:" طبقنا تكتيك المدرب الذي طلبه مني ومن اللاعبين وهذا جعلنا نفوز في مباراة اليوم "، لافتا:" النصر فريق كبير يمتلك صفين ".
وأشار العابد:" حسيت بشعور غريب عندما أواجه النصر بقميص نادي آخر ولكني لست غريبا على دوري المحترفين والملاعب والفرق السعودية ".
وكان الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الشباب المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النصر في المركز الـ 14 بدون نقاط.