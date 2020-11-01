فيتوريا: «نفذ صبري ولن أصمت على ما حدث اليوم»

طلال الغامدي (صدى):
هاجم مدرب النصر فيتوريا حكم مباراة فريقه أمام الشباب، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وقال "فيتوريا" عقب المباراة : ""فضلت الصمت كثيراً منذ قدومي للنصر، ولكن وصلت إلى مرحلة لم أعد أحتمل الصمت فيها وكل ما نطلبه هنا هو العدالة.. فقط نريد العدالة".
وتابع : "ما حصل اليوم من الصعب أن نتقبله.. هدف الشباب الأول تسلل وركلة جزاء لنا لم تحتسب، ليس من المعقول أن لا يتم الانتباه لها رغم كثرة الحكام والـVAR".
يذكر أن هذه هي الهزيمة الثالثة لنادي النصر منذ انطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين.