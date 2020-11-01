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فيتوريا: «نفذ صبري ولن أصمت على ما حدث اليوم»

Time منذ ساعة
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فيتوريا: «نفذ صبري ولن أصمت على ما حدث اليوم»

طلال الغامدي (صدى):
هاجم مدرب النصر فيتوريا حكم مباراة فريقه أمام الشباب، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وقال "فيتوريا" عقب المباراة : ""فضلت الصمت كثيراً منذ قدومي للنصر، ولكن وصلت إلى مرحلة لم أعد أحتمل الصمت فيها وكل ما نطلبه هنا هو العدالة.. فقط نريد العدالة".

وتابع : "ما حصل اليوم من الصعب أن نتقبله.. هدف الشباب الأول تسلل وركلة جزاء لنا لم تحتسب، ليس من المعقول أن لا يتم الانتباه لها رغم كثرة الحكام والـVAR".

يذكر أن هذه هي الهزيمة الثالثة لنادي النصر منذ انطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
الملك سلمان حفظه الله عمره مابين ٨٤و٨٥ وبحسبة نص الخبر عمره ٧٨ فيه غلط
.M.
شيء جميل ورائع جزاهم الله ألف خير هذا سوف يقلل عدد العزاب ويجلب العفة والسعادة لكلا الزوجين لو تنتشر هذه المبادرة كان تقل العزوبية ونعيش سعداء
.M.
طبقوا شرع الله العظيم وهو قطع اليدين ولن تجدوا أحد يسرق أبداً ولن يتجرأ
.M.
اتزوج من برا احسن وابرك لي واوفر بفلوسي عندنا الناس م يرحموا بلمهور وغير طلبات البنات وبعد الزواج تجلس لا شغل ولامشغله بس حلى وقهوة وورق عنب😆🤣
ابن حزم
الله يشفيهم

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