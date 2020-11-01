فهد الهريفي: " كيف سينام شكري الحنفوش الليلة؟ "

ماجد محمد (صدى):
علّق لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني سابقًا، فهد الهريفي، على خسارة النصر مباراته الثالثة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأحد، أمام الشباب.
وألقى "الهريفي" اللوم على الحكم شكري الحنفوش، قائلًا:" على هالظروف ١٢ لاعب غائب، أنا أشهد إنهم ماقصروا، كيف حينام شكري الحنفوش الليلة".
وكان النصر قد خسر أمام الشباب بهدفين مقابل هدف، إذ أحرز الشباب هدفًا في الدقيقة الأخيرة للمباراة من ضربة جزاء.
يذكر أن النصر كان قد خسر من الفتح والتعاون في الجولات الماضية، ليصبح بدون نقاط بعد مرور ثلاث جولات على دوري المحترفين.