صفوان السويكت يطالب بحكام أجانب لجميع مباريات النصر

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، عن مطالبة النصر بحكام أجانب لجميع مبارياته القادم.
وقال صفوان السويكت: " النصر بمن حضر، وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل، وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة".
جاء ذلك بعد خسارة النصر اليوم الأحد من الشباب، بهدفين مقابل هدف، فيما حمّل النصراويون سبب الخسارة للحكم شكري الحنفوش.
يذكر أن النصر كان قد خسر من الفتح والتعاون في الجولات الماضية، ليصبح بدون نقاط بعد مرور ثلاث جولات على دوري المحترفين.