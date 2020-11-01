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صفوان السويكت يطالب بحكام أجانب لجميع مباريات النصر

Time منذ ساعة
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صفوان السويكت يطالب بحكام أجانب لجميع مباريات النصر

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، عن مطالبة النصر بحكام أجانب لجميع مبارياته القادم.

وقال صفوان السويكت: " النصر بمن حضر، وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل، وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة".

جاء ذلك بعد خسارة النصر اليوم الأحد من الشباب، بهدفين مقابل هدف، فيما حمّل النصراويون سبب الخسارة للحكم شكري الحنفوش.

يذكر أن النصر كان قد خسر من الفتح والتعاون في الجولات الماضية، ليصبح بدون نقاط بعد مرور ثلاث جولات على دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
الملك سلمان حفظه الله عمره مابين ٨٤و٨٥ وبحسبة نص الخبر عمره ٧٨ فيه غلط
.M.
شيء جميل ورائع جزاهم الله ألف خير هذا سوف يقلل عدد العزاب ويجلب العفة والسعادة لكلا الزوجين لو تنتشر هذه المبادرة كان تقل العزوبية ونعيش سعداء
.M.
طبقوا شرع الله العظيم وهو قطع اليدين ولن تجدوا أحد يسرق أبداً ولن يتجرأ
.M.
اتزوج من برا احسن وابرك لي واوفر بفلوسي عندنا الناس م يرحموا بلمهور وغير طلبات البنات وبعد الزواج تجلس لا شغل ولامشغله بس حلى وقهوة وورق عنب😆🤣
ابن حزم
الله يشفيهم

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