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بالفيديو.. " الحج والعمرة " ترفض لمس المعتمرين للكعبة

Time منذ ساعة
Views 1494
بالفيديو.. " الحج والعمرة " ترفض لمس المعتمرين للكعبة

مكة المكرمة (صدى):
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، مدى إمكانية لمس المعتمرين للكعبة المُشرفة.

وقال "المداح"، خلال لقائه عبر برنامج "ياهلا":" لا نعتقد أن وصول الحجاج للكعبة والحجر الأسود سيكون فكرة سديدة في الوقت الحالي ".

وأضاف :"لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة بعد انتهاء جائحة كورونا "، مشيرًا إلى أن " المبدأ العام في الحجر الأسود هو رغبة الحجاج في تقبيله والتقبيل في الفترة الحالية أصبح خارج الحسابات".

وتابع:" منع المعتمرين من الوصول للكعبة حفاظا على سلامتهم"، مضيفًا:" هناك بعض الممارسات من الأشخاص حتي بعد وضع البروتوكولات الوقائية لو وجدوا فرصة سانحة لهم قد يخالفوها مما يعرضه والآخرين للخطر ".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
بعض البشر يبحث عن الشهرة حتى لو جاء بالطوام
م العنزي
ماشاء الله الله يحفضها
م العنزي
ماشاء الله الله يحفضها
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابن حزم
نفذو فيهم الحد الشرعي ليكون عبرة لغيرهم

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