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بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح سبب تحول الخلافات الزوجية بالمملكة لقضايا جنائية

Time منذ 13 دقيقة
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بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح سبب تحول الخلافات الزوجية بالمملكة لقضايا جنائية

عادل الحربي (صدى):
كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن ظاهرة غريبة في المملكة ناتجة عن الخلافات الأسرية بين الرجل والمرأة.

وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن القضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر.

وضرب مثال بأنه هناك زوجات تكون على علم بأن زوجها يشرب خمور أو ماشابه ذلك فتستغل هذا الأمر ضده حتى "لا يتهنى" على حد وصفه.

وحذر المستشار القانوني من نزعة الانتقام بين الأزواج لافتًا إلى أنها تعود بسلبية في النهاية على الأطفال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه تدريب على الملاكمه .. على الخفيف ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر. إن القضايا الشخصية
عادل عبدالحي حمزة
وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر. إن القضايا الشخصية
عادل عبدالحي حمزة
وحذا المستشار القانوني من نزعة الانتقام بين الأزواج لافتًا إلى أنها تعود بسلبية في النهاية على الأطفال. وحذر
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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