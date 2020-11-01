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شاهد.. أهالي ‎الأفلاج يطلقون مبادرة " تقنين المهور " لتحفيز الشباب على الزواج

Time منذ 34 دقيقة
Views 1411
شاهد.. أهالي ‎الأفلاج يطلقون مبادرة " تقنين المهور " لتحفيز الشباب على الزواج

الرياض (صدى):
أطلق أهالي ‎الأفلاج مبادرة " تقنين المهور " لتحفيز الشباب على الزواج، مما أثارت إعجاب المواطنين الذين أشادوا بهذه المبادرة الرائعة.

ومن جانبه، قال رئيس مركز الخالدية الأستاذ فلاح الكبرا، إن قبيلة الكبرا قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية للتعاون والتكافل.

وأوضح " الكبرا "، خلال لقائه بقناة الإخبارية أن تقنين المهور بين أفراد القبيلة يساعد الشباب على الزواج، وتيسير وتخفيض تكاليف الزواج التى تثقل كاهل الشاب في بداية حياته الأسرية.

وأشار " الكبرا " إلى أن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها قبيلة الكبرا تعد لفتة أبوية للمستقبل من الآباء، ووجهاء القبيلة قبل أكثر من 25 سنة وهي تأسيس صندوق الأسرة وصلة الرحم وتقنين المهور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه تدريب على الملاكمه .. على الخفيف ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر. إن القضايا الشخصية
عادل عبدالحي حمزة
وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر. إن القضايا الشخصية
عادل عبدالحي حمزة
وحذا المستشار القانوني من نزعة الانتقام بين الأزواج لافتًا إلى أنها تعود بسلبية في النهاية على الأطفال. وحذر
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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