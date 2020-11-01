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تحديد هوية المسؤول عن التجمع في إحدى الاستراحات بالعقيق

Time منذ ساعة
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تحديد هوية المسؤول عن التجمع في إحدى الاستراحات بالعقيق

الباحة (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الباحة، عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق المخالف لأحكام لائحة الحد من التجمعات وتطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع من حضر.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل عل تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
الملك سلمان حفظه الله عمره مابين ٨٤و٨٥ وبحسبة نص الخبر عمره ٧٨ فيه غلط
.M.
شيء جميل ورائع جزاهم الله ألف خير هذا سوف يقلل عدد العزاب ويجلب العفة والسعادة لكلا الزوجين لو تنتشر هذه المبادرة كان تقل العزوبية ونعيش سعداء
.M.
طبقوا شرع الله العظيم وهو قطع اليدين ولن تجدوا أحد يسرق أبداً ولن يتجرأ
.M.
اتزوج من برا احسن وابرك لي واوفر بفلوسي عندنا الناس م يرحموا بلمهور وغير طلبات البنات وبعد الزواج تجلس لا شغل ولامشغله بس حلى وقهوة وورق عنب😆🤣
ابن حزم
الله يشفيهم

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