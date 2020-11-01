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الصحة توضح الفئات التي يجب عليها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

Time منذ ساعة
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الصحة توضح الفئات التي يجب عليها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه هناك بعض القئات التي يجب عليها أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

ورصدت الوزارة 6 فئات، يجب عليها التطعيم، وتضمنت: "أصحاب الأمراض المزمنة، المصابون بالسمنة المفرطة، والأطفال من سن 6 أشهر إلى 18 سنة، الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة.

وتضمنت أيضًا: الأطفال من 6 أشهر، إلى 5 سنوات، الفئة العمرية من 65 فأكثر، وأخيرًا العاملون في القطاعات الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة واصلت تحذيرها من خطورة تجاهل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، تجنبًا لاستقبال موجة ثانية خلال أشهر الشتاء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه تدريب على الملاكمه .. على الخفيف ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر. إن القضايا الشخصية
عادل عبدالحي حمزة
وقال "الوهيبي" في لقاء عبر برنامج "سيدتي"، إن قضايا الشخصية في الآونة الأخيرة أصبحت تتحول من من خلاف زوجي إلى قضايا جنائية بشكل غريب، موضحَا أن ذلك يكون بسبب أن كل طرف يسعى للانتقام من الآخر. إن القضايا الشخصية
عادل عبدالحي حمزة
وحذا المستشار القانوني من نزعة الانتقام بين الأزواج لافتًا إلى أنها تعود بسلبية في النهاية على الأطفال. وحذر
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..

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