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شرط إلزامي للدخول إلى مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة المنورة

Time منذ 6 دقائق
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شرط إلزامي للدخول إلى مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
دعت إمارة المدينة المنورة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحميل تطبيق "‎ توكلنا " وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد اعتبارا من الغد، كشرط إحترازي إلزامي؛ للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة.

وجاء ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس ‎كورونا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن  اليوم الأحد، عن تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، إلى تسجيل 394 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 334,236 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 18 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5420 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

بوفهد
اجل يقول المرأة للاستمتاع فقط قبح الله وجهك
الشعيبي
الموارد البشرية كفاية لعب باعصابنا الشباب السعودي قادر على قيادة شركات عالميه وانتم ساكتين على الاجانب اللي اقل خبرة وكفاءة من السعودي يرأسون المناصب الادارية في بلدنا لو فيهم خير كان عمرو بلدهم واصبحت من ضمن البلدان الاقتصادية ولكن للاسف سكوتكم يدل على رضاكم بالوضع
حاجب
قال ايش قال حزين والله مادرى مؤمنه ولا درى غيره عن الاهلي عمهم التصوير والفلاشات ياعمي جيب ظهير يمين بدل حسون العله مباراة ابنصر هدف الفوز جا غن طريق حسون والاتحاذ كذلك والمقهوي ويش تبغون فيه ياعمي كلهم اكل عليهم الدهر وشرب اتقوا الله في جماهير الأهلي
ابو الوليد
وهل نتزوج النساء للاستمتاع ؟ ومن هي المرأة التي تجب عليها خدمتي والاهتمام ببيتي وابنائي
فهد
الله يخارجنا من تجار الدم والشهادات المضروبه

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