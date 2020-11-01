رونالدو يُسجل في 3 دقائق بعد غياب شهر (فيديو)

وكالات (صدى):
شارك نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، مع فريقه أمام سبيزيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، لأول مرة بعد غياب فترة طويلة إثر إصابته بفيروس كورون المستجد.
ودفع المدير الفني لليوفي أندريا بيرلو، بكريستيانو في الدقيقة 56 ليحل محل باولو ديبالا، وسجل هدفًا عالميًا لفريقه، وتسبب في ركلة جزاء لفريقه، ليتمكن من صنع فرقًا في نتيجة المباراة التي كانت متعادلة حتى دخوله الملعب، وفقًا لصحيفة A bola البرتغالية.
وكان الدون قد تعافى من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال تواجده مع منتخب البرتغال، في فترة التوقف بشهر أكتوبر الماضي.