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حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض
منذ 36 دقيقة
409
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أحدث التعليقات
بوفهد
اجل يقول المرأة للاستمتاع فقط قبح الله وجهك
الشعيبي
الموارد البشرية كفاية لعب باعصابنا الشباب السعودي قادر على قيادة شركات عالميه وانتم ساكتين على الاجانب اللي اقل خبرة وكفاءة من السعودي يرأسون المناصب الادارية في بلدنا لو فيهم خير كان عمرو بلدهم واصبحت من ضمن البلدان الاقتصادية ولكن للاسف سكوتكم يدل على رضاكم بالوضع
حاجب
قال ايش قال حزين والله مادرى مؤمنه ولا درى غيره عن الاهلي عمهم التصوير والفلاشات ياعمي جيب ظهير يمين بدل حسون العله مباراة ابنصر هدف الفوز جا غن طريق حسون والاتحاذ كذلك والمقهوي ويش تبغون فيه ياعمي كلهم اكل عليهم الدهر وشرب اتقوا الله في جماهير الأهلي
ابو الوليد
وهل نتزوج النساء للاستمتاع ؟ ومن هي المرأة التي تجب عليها خدمتي والاهتمام ببيتي وابنائي
فهد
الله يخارجنا من تجار الدم والشهادات المضروبه
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