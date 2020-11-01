إبراهيموفيتش: ميلان جعلني أشعر بشبابي

وكالات (صدى):
علق زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، على فوز فريقه على حساب مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
وقال زلاتان بعد اللقاء: الفوز أهم من الهدف، حققنا ثلاث نقاط هامة، وعلينا أن نواصل العمل هكذا"، مضيفًا كانت مباراة صعبة للغاية".
وتابع : "نحن أحد أصغر الفرق في أوروبا، على الرغم من أنني رفعت معدل الأعمار قليلًا، لكنهم يجعلونني أشعر بالشباب، إنهم جائعون، ومتحمسون جداً".وواصل: "يمكنني تحمل الضغط عنهم والمسؤولية، لا داعي للشعور بذلك، سأعتني بهم، وعليم فقط أن يعطوا أفضل ما لديهم في الملعب".
واختتم قائلا : "آمل أن يتمكن المشجعون من العودة إلى الملعب، حتى يتمكنوا من رؤية ميلان عن قرب، لأننا نلعب من أجلهم، ونريد مشاركة هذه المغامرة معهم".