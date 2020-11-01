خادم الحرمين: يجب الاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي

نايف السالم (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أن جائحة كورونا لم تكن عائقًا أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بل حفزت الطاقات الدولية للعمل والسعي لحل الأزمة.
جاء ذلك أثناء كلمته لمجموعة الفكر 20، اليوم الأحد، إذ أوضح أن مؤسسات الفكر لها دور بارز وفعال في دعم صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن التصدي للأزمات وتطوير النظم الصحية العالمية والرقمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى حلول مناسبة.
وأشار إلى أن العالم توحد في محاربة جائحة كورونا التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد العالمي، منوهًا إلى ضرورة يب الاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي.