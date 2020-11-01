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خادم الحرمين: يجب الاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي

Time منذ 45 دقيقة
Views 1453
خادم الحرمين: يجب الاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي

نايف السالم (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أن جائحة كورونا لم تكن عائقًا أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بل حفزت الطاقات الدولية للعمل والسعي لحل الأزمة.

جاء ذلك أثناء كلمته لمجموعة الفكر 20، اليوم الأحد، إذ أوضح أن مؤسسات الفكر لها دور بارز وفعال في دعم صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن التصدي للأزمات وتطوير النظم الصحية العالمية والرقمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى حلول مناسبة.

وأشار إلى أن العالم توحد في محاربة جائحة كورونا التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد العالمي، منوهًا إلى ضرورة يب الاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي.

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أحدث التعليقات

بوفهد
اجل يقول المرأة للاستمتاع فقط قبح الله وجهك
الشعيبي
الموارد البشرية كفاية لعب باعصابنا الشباب السعودي قادر على قيادة شركات عالميه وانتم ساكتين على الاجانب اللي اقل خبرة وكفاءة من السعودي يرأسون المناصب الادارية في بلدنا لو فيهم خير كان عمرو بلدهم واصبحت من ضمن البلدان الاقتصادية ولكن للاسف سكوتكم يدل على رضاكم بالوضع
حاجب
قال ايش قال حزين والله مادرى مؤمنه ولا درى غيره عن الاهلي عمهم التصوير والفلاشات ياعمي جيب ظهير يمين بدل حسون العله مباراة ابنصر هدف الفوز جا غن طريق حسون والاتحاذ كذلك والمقهوي ويش تبغون فيه ياعمي كلهم اكل عليهم الدهر وشرب اتقوا الله في جماهير الأهلي
ابو الوليد
وهل نتزوج النساء للاستمتاع ؟ ومن هي المرأة التي تجب عليها خدمتي والاهتمام ببيتي وابنائي
فهد
الله يخارجنا من تجار الدم والشهادات المضروبه

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