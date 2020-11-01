بالفيديو..لحظة وفاة القائد بالجيش الليبي ونيس بوخمادة خلال إلقاء كلمة

طرابلس (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة وفاة اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي، أثناء إلقائه كلمة في إحدى التجمعات في ليبيا.
وقالت القيادة العامة للجيش الليبى في بيان: "ننعى اللواء ونيس، نستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب، فقد كان دائما يتقدم الصفوف، ولم تغريه المكاتب والمناصب، ولم يغريه متاع الدنيا الزائل”.
ويذكر أن بوخمادة، تولي في عام 2018 قيادة “مجموعة عمليات الجنوب” بقرار من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد".
وكان بوخمادة له ألقاب عدة، أبرزها “الفهد الأسمر” و”أسد الصاعقة”، خاصة عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواته على الجماعات الإرهابية، بمن فيها داعش، فى بنغازي ودرنة.