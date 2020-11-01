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الجامعة الإلكترونية تعلن فتح باب القبول لدرجة الماجستير

Time منذ ساعة
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الجامعة الإلكترونية تعلن فتح باب القبول لدرجة الماجستير

الرياض (صدى):
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية , فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة بنت محمد المصري، أن برامج الماجستير تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية (جلوبال كامبوس)، وذلك باستخدام أحدث أدوات التقنية في مجال التعليم, مفيدة أن البرامج المعلنة اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة في جدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني في الرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام للطلاب فقط، وبرنامج إدارة الرعاية الصحية في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام للطلاب والطالبات.

وأشارت الدكتورة المصري إلى أن التقديم سيكون متاحًا للراغبين بالتسجيل ابتداءً من الخميس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م، وينتهي السبت 6 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م.

وبينت أن المتخرجين من برامج الماجستير سيحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وشهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية جلوبال كامبوس، مشيرة إلى أن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة السعودية الإلكترونية يتميز بنمط تعليمي حديث ومميز يعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم، ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرات فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.

وشددت عميدة للدراسات العليا على أن الجامعة تشترط على جميع المتقدمين والمتقدمات اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP) حسب شروط كل برنامج، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول وآلية التقديم.

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أحدث التعليقات

بوفهد
اجل يقول المرأة للاستمتاع فقط قبح الله وجهك
الشعيبي
الموارد البشرية كفاية لعب باعصابنا الشباب السعودي قادر على قيادة شركات عالميه وانتم ساكتين على الاجانب اللي اقل خبرة وكفاءة من السعودي يرأسون المناصب الادارية في بلدنا لو فيهم خير كان عمرو بلدهم واصبحت من ضمن البلدان الاقتصادية ولكن للاسف سكوتكم يدل على رضاكم بالوضع
حاجب
قال ايش قال حزين والله مادرى مؤمنه ولا درى غيره عن الاهلي عمهم التصوير والفلاشات ياعمي جيب ظهير يمين بدل حسون العله مباراة ابنصر هدف الفوز جا غن طريق حسون والاتحاذ كذلك والمقهوي ويش تبغون فيه ياعمي كلهم اكل عليهم الدهر وشرب اتقوا الله في جماهير الأهلي
ابو الوليد
وهل نتزوج النساء للاستمتاع ؟ ومن هي المرأة التي تجب عليها خدمتي والاهتمام ببيتي وابنائي
فهد
الله يخارجنا من تجار الدم والشهادات المضروبه

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