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رياح نشطة وضباب على المملكة غدًا

Time منذ ساعة
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رياح نشطة وضباب على المملكة غدًا

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق "تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل وأجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ".

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

بوفهد
اجل يقول المرأة للاستمتاع فقط قبح الله وجهك
الشعيبي
الموارد البشرية كفاية لعب باعصابنا الشباب السعودي قادر على قيادة شركات عالميه وانتم ساكتين على الاجانب اللي اقل خبرة وكفاءة من السعودي يرأسون المناصب الادارية في بلدنا لو فيهم خير كان عمرو بلدهم واصبحت من ضمن البلدان الاقتصادية ولكن للاسف سكوتكم يدل على رضاكم بالوضع
حاجب
قال ايش قال حزين والله مادرى مؤمنه ولا درى غيره عن الاهلي عمهم التصوير والفلاشات ياعمي جيب ظهير يمين بدل حسون العله مباراة ابنصر هدف الفوز جا غن طريق حسون والاتحاذ كذلك والمقهوي ويش تبغون فيه ياعمي كلهم اكل عليهم الدهر وشرب اتقوا الله في جماهير الأهلي
ابو الوليد
وهل نتزوج النساء للاستمتاع ؟ ومن هي المرأة التي تجب عليها خدمتي والاهتمام ببيتي وابنائي
فهد
الله يخارجنا من تجار الدم والشهادات المضروبه

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