سلسلة iPhone 12 تحقق أداء ضعيف مقارنة بهواتف أندرويد

وكالات (صدى):
لم ينجح جهازا iPhone 12 و iPhone 12 Pro في الاختبارات التي أجريت فيما يتعلق بأداء الجهازين.
واتضح أن بطارية سلسلة iPhone 12 حققت أداء فقيرا مقارنة ليس فقط بهواتف أندرويد، ولكن أيضا مع iPhone 11.
وأوضح اختبار تشغيل الألعاب ثلاثية الأبعاد أن كلا من iPhone 12 و12 Pro يدومان ثلاث ساعات فقط.
في حين استمر iPhone 11 لمدة سبع ساعات و37 دقيقة، كما صمد هاتف Pixel 5 لما يقرب من 5 ساعات وهاتف iPhone SE لمدة 4 ساعات و 54 دقيقة.
وذكرت تقارير أنها نتيجة متوقعة؛ نظرا لأن الجيل الجديد من أجهزة iPhone يحتوي بالفعل على بطاريات أصغر، فبينما يحتوي iPhone 11 و11 Pro على بطارية بسعة 3110 مللي أمبير و3046 مللي أمبير في الساعة على التوالي.