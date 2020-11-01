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القبض على 3 سارقين بالرياض

Time منذ 29 دقيقة
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القبض على 3 سارقين بالرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص لارتكابهم عدد من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كلام العقل
اللاعب الأجنبي له بصمته في كورتنا وأيضا زادها قوة ومتانه وسمعه عالميه بأقل الأثمان في مجال كورة القدم . لاكن لوكورتنا عليك وعلى امثالك حتى الأطفال ماطالوعها ابدا . اركد وخلك حارس مرمى صحيح توهقاتك لدفاعك يدل على انك حارس بالخير .
عادل عبدالحي حمزة
ومن ضمن الخصائص الجديدة في تطبيق توكلنا، خدمة عرض المخالفات العامة من لوحة بيانات المستخدم، حيث تُمكنه هذه الخدمة من استعراض مخالفاته المسجلة على رقم هوية الوطنية أوالإقامة سواءً كانت المخالفة من مخالفات وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان حالتها إذا كانت غير مسددة وعرضها في قائمة حسب حالة السداد، مع إمكانية استعراض تفاصيل كل مخالفة كرقمها وتاريخها ووقت تسجيلها، والمدينة التي وقعت فيها، وتوضيح الجهة المصدرة لها، ومجموع قيمة المخالفة. الهوية الوطنية
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يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التعاون للقاء الإتحاد يوم الجمعة القبل الجولة الرابعة بدوري المحترفين الأمر الذي أثار القلق بين الفريق . الجمعة المقبل في الجولة الرابعة
عادل عبدالحي حمزة
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. من القيض على

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