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متحدث الداخلية: رصدنا تهاون في تطبيق الاحترازات والعقوبات مستمرة

Time منذ 13 دقيقة
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متحدث الداخلية: رصدنا تهاون في تطبيق الاحترازات والعقوبات مستمرة

نايف السالم (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن البعض تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالتزامن مع بداية اعتدال الأجواء ودخول فصل الشتاء، إذ زادت التجمعات العائلة وغير العائلية.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأن الجهات الأمنية رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا بالمملكة؛ مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد على استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، في جميع أنواع المواقع العامة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك: (الأفراد - المنشآت بجميع أنواعها)، منوهًا بأحد عقوبة عدم ارتداء الكمامة تضاعف عند تكرارها.

وأهاب بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

وقفة وشموخ انسان مظلوم
مهما علا بنيان الباطل فهو زائل طال الزمن او قصر . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
fares
ياخي سيبوا حجاب المطربة هناك موضوع اهم الحفلة خليطي مليطي ؟؟؟ ايش الوضع؟؟؟!!! الله يستر
fares
الله يفرجها يارب
.M.
لحوووول وش ذنب الأطفال 🥺😖💔 ، نعم في أمريكا وبريطانيا إذا كان أحد الزوجين قادر على الأعالة والرعاية من مصروف فهم يعطونه الاحقية في رعاية الطفل ولكن للأسف الشديد أنهم لايرون الجانب النفسي للأم وخاصة إذا هي تعاني من مرض نفسي مع انه بالخبر يقول انها طبيبة نفسية يعني هي كانت ميسورة مادياً ولكن اعتقد والله أعلم أن زوجها الخبيث كان سيئ ومعاملته للأطفال كانت سيئة والدليل أنها قتلت أطفالها مع انه كان تصرف خاطئ منها ، دائماً الأطفال هم من يقع ضحية مشاكل الزوجين 😖💔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أخلاقنا يا الهلالية العالمية أكبر من الكورة وشلة زميره المتناقضين أثنا إصابة لعيبة الهلال العالمي بالفيروس وقامو يتشمتون وبطالبون الزعيم بالإنسحاب وعدم تأجيل البطولة المستعصية عليهم وأكلوها من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود مهم لاعب وموقف أهم لاعب عندهم..!؟ الزبدة سلامات للمصابين وان شاء الله الفوز لليوث يا كريم ولا عزاء بنو قرنبع وخرقة الضارطي وميداليات ابو كمخه وابو طخمه وراعي السطحة المفهي ومعاهم عميدهم وأم زكي.؟!! ( الدنيا دواره سبحان الله..يمهل ولا يهمل ) للعقلاء

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