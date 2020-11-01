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طريقة تفعيل حساب أبشر في حال عدم وجود حساب بنكي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1469
طريقة تفعيل حساب أبشر في حال عدم وجود حساب بنكي

علي القحطاني (صدى):
أوضحت منصة أبشر ، خطوات تفعيل الحساب في حال عدم وجود حساب بنكي ، وذلك للحصول علي الخدمات التي توفرها المنصة

وقالت منصة أبشر أنه يتم ذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو موظفي التفعيل من أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.

وتلقت المنصة عدة استفسارات من المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أبرزها طريقة تحديث معلومات جواز السفر ، وخطوات استلام رخصة قيادة بدلا عن صاحب الرخصة.

وقالت المنصة أنه يمكن لشخص استلام رخصة القيادة بدلا من صاحب الطلب وذلك من خلال تفويض مراجعة قطاع يمكن لصاحب الطلب تفويض شخص آخر لاستلام رخصة القيادة .

وفي حال عدم التمكن من تحديث معلومات جواز السفر للعمالة في أبشر، أشارت المنصة إلى أنه يتم رفع طلب من خدمة الرسائل والطلبات بعد الدخول لحسابك في منصة أبشر خدماتي خدماتالخدمات العامة_ الرسائل والطلبات _المديرية العامة للجوازات ".

وردت المنصة علي تساؤل حول ظهور بيانات التقرير الطبي غير متوفرة عند تجديد الرخصة، قائلة إنه يجب عمل فحص النظر وسداد رسوم الخدمة قبل تنفيذها من خلال منصة أبشر عبر المراكز الطبية المعتمدة.

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أحدث التعليقات

وقفة وشموخ انسان مظلوم
مهما علا بنيان الباطل فهو زائل طال الزمن او قصر . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
fares
ياخي سيبوا حجاب المطربة هناك موضوع اهم الحفلة خليطي مليطي ؟؟؟ ايش الوضع؟؟؟!!! الله يستر
fares
الله يفرجها يارب
.M.
لحوووول وش ذنب الأطفال 🥺😖💔 ، نعم في أمريكا وبريطانيا إذا كان أحد الزوجين قادر على الأعالة والرعاية من مصروف فهم يعطونه الاحقية في رعاية الطفل ولكن للأسف الشديد أنهم لايرون الجانب النفسي للأم وخاصة إذا هي تعاني من مرض نفسي مع انه بالخبر يقول انها طبيبة نفسية يعني هي كانت ميسورة مادياً ولكن اعتقد والله أعلم أن زوجها الخبيث كان سيئ ومعاملته للأطفال كانت سيئة والدليل أنها قتلت أطفالها مع انه كان تصرف خاطئ منها ، دائماً الأطفال هم من يقع ضحية مشاكل الزوجين 😖💔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أخلاقنا يا الهلالية العالمية أكبر من الكورة وشلة زميره المتناقضين أثنا إصابة لعيبة الهلال العالمي بالفيروس وقامو يتشمتون وبطالبون الزعيم بالإنسحاب وعدم تأجيل البطولة المستعصية عليهم وأكلوها من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود مهم لاعب وموقف أهم لاعب عندهم..!؟ الزبدة سلامات للمصابين وان شاء الله الفوز لليوث يا كريم ولا عزاء بنو قرنبع وخرقة الضارطي وميداليات ابو كمخه وابو طخمه وراعي السطحة المفهي ومعاهم عميدهم وأم زكي.؟!! ( الدنيا دواره سبحان الله..يمهل ولا يهمل ) للعقلاء

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