زيدان يغازل هازارد بعد رباعية هويسكا

نواف السالم (صدى):
غازل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لاعبه هازارد العائد من الإصابة، بعد المستوى الذي قدمه في مباراة هويسكا في الدوري الإسباني والتي انتهت برباعية للملكي مقابل هدف.
وعن الفوز أشار المدرب الفرنسي إلى أن الحصول على الثلاث نقاط أهم شيء، قائلا : " كانت بمثابة مباراة نهائية، تحدثنا قبل المباراة حول ضرورة الفوز بالنقاط الثلاث المهمة، ربما لم تكن المباراة مثالية، لكننا سجلنا أربعة أهداف، يجري الحديث دائماً عندما لا نسجل وعندما لا نلعب جيداً".
وفيما يخص عودة هازارد قال:" سعيد بالمباراة التي لعبها، لعب 20 دقيقة في المباراة السابقة، والآن لعب أكثر بقليل ولعب أساسياً، نعرف مدى جودة إيدين، لقد سجّل هدفاً جميلاً كنا بحاجةٍ إليه في الشوط الأول لأن المباراة اختلفت تماماً بعد هدفه".
وأضاف:"نحن سعداء بمباراته وبما قدمناه، إنه بحالةٍ جيدة ولا يعاني من آلام، يمكنني أن أؤكد لك أنه سعيد بهدفه وزملاؤه أيضاً، هي ثلاث نقاط وأربعة أهداف ويجب أن نشعر بالسعادة".