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حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي

Time منذ ساعة
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حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان حقوق المسافرين جواً من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي.

وقالت الهيئة أن الناقل الجوي لا يحق له رفض إركاب العميل من ذوي الإعاقة بعد إصدار التذكرة مؤكدة الحجز له، و على الناقل الجوي توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود والنزول، وتوفير منصات المعاينة لاستقبال العملاء، والتأكد من توفر خدمة الصعود إلى الطائرة والهبوط منها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعلام ذوي الإعاقة -وتحديدا في حالة فقدان البصر أو الصمم- بمواعيد الرحلات.

وتضمنت الحقوق أن يقدم الناقل الرعاية الخاصة أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها.

وأضافت أنه في حال رفض الاركاب أو تخميض الدرجة للعميل على الناقل الجوي تأمين اول رحلة مباشرة أو غير مباشرة مغادرة من المطار لجهد المقصد موافقة في موعدها للرحلة الأصلية، وفي حال عدم الالتزام بالرحلة المناسبة للعميل أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة يعوض العميل بما يعادل 200% من قيمة إجمالي تذكرة السفر.

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أحدث التعليقات

وقفة وشموخ انسان مظلوم
مهما علا بنيان الباطل فهو زائل طال الزمن او قصر . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
fares
ياخي سيبوا حجاب المطربة هناك موضوع اهم الحفلة خليطي مليطي ؟؟؟ ايش الوضع؟؟؟!!! الله يستر
fares
الله يفرجها يارب
.M.
لحوووول وش ذنب الأطفال 🥺😖💔 ، نعم في أمريكا وبريطانيا إذا كان أحد الزوجين قادر على الأعالة والرعاية من مصروف فهم يعطونه الاحقية في رعاية الطفل ولكن للأسف الشديد أنهم لايرون الجانب النفسي للأم وخاصة إذا هي تعاني من مرض نفسي مع انه بالخبر يقول انها طبيبة نفسية يعني هي كانت ميسورة مادياً ولكن اعتقد والله أعلم أن زوجها الخبيث كان سيئ ومعاملته للأطفال كانت سيئة والدليل أنها قتلت أطفالها مع انه كان تصرف خاطئ منها ، دائماً الأطفال هم من يقع ضحية مشاكل الزوجين 😖💔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أخلاقنا يا الهلالية العالمية أكبر من الكورة وشلة زميره المتناقضين أثنا إصابة لعيبة الهلال العالمي بالفيروس وقامو يتشمتون وبطالبون الزعيم بالإنسحاب وعدم تأجيل البطولة المستعصية عليهم وأكلوها من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود مهم لاعب وموقف أهم لاعب عندهم..!؟ الزبدة سلامات للمصابين وان شاء الله الفوز لليوث يا كريم ولا عزاء بنو قرنبع وخرقة الضارطي وميداليات ابو كمخه وابو طخمه وراعي السطحة المفهي ومعاهم عميدهم وأم زكي.؟!! ( الدنيا دواره سبحان الله..يمهل ولا يهمل ) للعقلاء

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