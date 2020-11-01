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مستشفى الملك فيصل تعلن توفر 85 وظيفة شاغرة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1149
مستشفى الملك فيصل تعلن توفر 85 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي باب التقديم على 85 وظيفة شاغرة في الرياض وجدة .

وأوضحت إدارة المستشفى توفر 68 وظيفة في الرياض في تخصصات مختلفة بالهندسة والتمريض والصيدلة والأبحاث السريرية والعلاج الطبيعي، والآشعة والتغذية ، والسكرتارية ، وفنيين ، وموارد بشرية ، وعلاج تنفسي ، وتقنية طبية وغيرها من الوظائف .

كما تتوفر عدد 17 وظيفة في جدة في الأعمال الإدارية وطب الطوارئ والتمريض والشحن والتخليص وجراحة الفم والوجه والتخدير وغيرها من التخصصات .

ويمكن التعرف على التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

ويمكن التقديم على الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
كلامك مغولي يتناقض مع سنن الله تعالى القائل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباي الصالحون... وهذا يجب ان يفهم كما طبقه عمر رضي الله عنه عندما قال لست بالخب ولا الخب يخدعني... وليس كما تفعله الغوغاء كما يحدث هاليومين يستفزهم عدوهم كلما اراد ان يحركهم الى مايريد ويجرهم الى حيث يختار ان يذبحهم في الزمان والمكان المناسبين له بينما هم لا كبير لهم لا ينفعهم راي حاكم ولا فتوى عالم بل ينساقون ورا حماس اهوج وفي النهاية تدور على الباغي الدوائر لكن بعد ان يدفع المتهورون ثمن تهورهم وانتقامهم الذي يتجاوز حدود حقوقهم
زائر
وصل بالسلامه
الملل5
الاستبيان ينزل الي الشارع وليس للوزير والمسؤولين في التعليم الشارع واهل الاطفال هم الاصدق في هل التعليم عن بعد ناجج او لا
عبدالعزيز سالم
وين موضي الشمراني عنهم هي تغني بعبتها
الرااااقي..
المدرب هو من اضاع الفريق حتى في المباراتين الاولى في الدوري كان فوزه غير مقنع، وبعد ذلك خساره من النصر كذلك تغيىراته الغير صحيحه،والادهى والامر فوز الاتحاد مساء البارحه بعد ان فحط 8سنوات لم يستطع الفوز على الاهلي في الدوري والان فاز بتخبط المدرب،،

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