مستشفى الملك فيصل تعلن توفر 85 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي باب التقديم على 85 وظيفة شاغرة في الرياض وجدة .
وأوضحت إدارة المستشفى توفر 68 وظيفة في الرياض في تخصصات مختلفة بالهندسة والتمريض والصيدلة والأبحاث السريرية والعلاج الطبيعي، والآشعة والتغذية ، والسكرتارية ، وفنيين ، وموارد بشرية ، وعلاج تنفسي ، وتقنية طبية وغيرها من الوظائف .
كما تتوفر عدد 17 وظيفة في جدة في الأعمال الإدارية وطب الطوارئ والتمريض والشحن والتخليص وجراحة الفم والوجه والتخدير وغيرها من التخصصات .
ويمكن التعرف على التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا
ويمكن التقديم على الرابط التالي : هنا